Le commandement militaire de la Province de Liège informe les habitants des communes de Bassenge (Boirs et Eben-Emael) et Oupeye (Haccourt) que la Défense organise du 30 mai au 2 juin prochains, un exercice d'évacuation de civils avec transport de blessés par hélicoptère. Des tirs à blanc pourraient avoir lieu. "Nous tenons à rassurer la population et à nous excuser pour les désagréments que cet exercice pourrait occasionner".

Ne soyez donc pas surpris par cette agitation.