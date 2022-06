Les saisons se suivent et se ressemblent au Monde Sauvage d’Aywaille. Et à l’aube de cet été, une nouvelle page polémique semble s’ouvrir pour le parc animalier… une page à nouveau marquée par des accusations de maltraitance animale et, une nouvelle fois, écrite par Jean-Michel Stasse, président de l’ASBL Wolf Eyes.

Ce week-end, les températures ont en effet flirté avec les 40° et, comme il y a 4 ans, le militant a diffusé une vidéo de ces ours polaires, sous le cagnard. Des images qui ont rapidement fait le tour de la toile puisque ce lundi midi, elles avaient déjà été vues à près de 90 000 reprises.

Malgré une condamnation en mai dernier - la cour d’appel avait ramené à 1€ symbolique (+ frais de justice) la condamnation visant à dédommager le safari - Jean-Michel Stasse persiste donc et signe. Pour ce dernier, les ours polaires ne doivent tout simplement pas être placés en captivité… encore moins sous nos latitudes.