Comme l’an dernier, il ne faut pas s’attendre à un afflux massif de fêtards lors des festivités du XV Août à Liège… pour plusieurs raisons. Comme en 2020, l’ombre du Covid plane toujours sur les autorisations liées aux événements bien sûr. Cette année qui plus est, les inondations ont définitivement noyé l’envie de nombreux citoyens de faire la fête.

Néanmoins, puisque l’Horeca local et le folklore ont été lourdement impactés ces derniers mois, la volonté est bien d’organiser des festivités du XV Août… en mode "mineur". Plutôt qu’une fête à retentissement international, la volonté est de faire la part belle au folklore et au quartier. On parle de fête foraine et d’établissements Horeca (locaux)… mais pas de concerts ni de grande soirée avec les aubettes à pékets.

Programme

Les 7 et 8 août, la brocante se tiendra rue J’an d’Outremeuse de 8 à 18 h.

Vendredi 13 août, place au cortège des enfants avec la Sainte-Macrawe, qui se déroulera cette année à l’auberge Simenon. Au menu : jeux populaires dès 18 h, grimages et cortège aux lampions.

Le samedi 14 août, de 13 h 30 à 16 h, on fleurira les Maries, pendant que des spectacles de marionnettes seront présentés au Musée Tchantchès. De 17 h à 22 h 30, sortie du Royal Bouquet d’Outremeuse.

Le 15 août, départ de la procession de la Vierge Noire de l’Église Saint-Nicolas à 9 h 45, messe place de l’Yser, animation musicale toute la journée place Delcour et jeux pour enfants. Plusieurs spectacles de marionnettes auront lieu durant l’après-midi. "Après 18 mois de non-activités, les confréries gastronomiques seront heureuses de retrouver le public sur les quelques stands qui seront placés aux abords du Musée Tchantchès rue Surlet", indiquent les autorités locales.

Les absents, la sécurité

Parmi les absents de ce programme 2021, on retiendra aussi qu’il n’y aura pas de cortège ou de tir de campes. Il en sera de même pour les feux d’artifice ou encore de l’événement qui clôture traditionnellement le XV Août, à savoir l’enterrement de Matî l’Ohê.

"L’objectif est vraiment de permettre aux familles et aux amis de découvrir les animations traditionnelles parfois moins connues du grand public". À noter enfin que, d’un point de vue de la sécurité, la police annonce encadrer les activités afin que le respect des normes soit assuré. Au niveau de la mobilité, un dispositif spécifique sera mis en place dans le but de fermer à la circulation des véhicules certaines artères principales, en fonction de l’affluence observée.