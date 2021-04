Terrasses ouvertes : le politique n’a pas à décider qu’il n’y aura pas de verbalisation.

À Liège, comme dans d’autres villes du pays, le petit monde de l’Horeca est en ébullition. Plusieurs restaurateurs ont annoncé leur intention d’ouvrir leur commerce, le 1er mai et ce, quelle que fut la décision du CodeCo de ce mercredi. Une position implicitement soutenue par le Gouverneur de la Province, le Libéral Hervé Jamar et par le bourgmestre de la Cité ardente, le Socialiste Willy Demeyer.

Le premier a en effet déclaré devant un parterre de bourgmestres qu’il ne s’opposerait pas à la réouverture des terrasses le 1er mai, le second indiquant que la police n’interviendrait pas à cette date si des terrasses étaient ouvertes. "La police est fatiguée, cela fait des années qu’elle est sur la brèche, elle a de plus en plus de difficultés à intervenir durant ces manifestations et je pense qu’elle peut avoir une forme de compréhension à cet égard".