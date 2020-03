Peu avant que la cloche ne sonne, il n’est pas rare de se retrouver bloqué dans une file de voitures à attendre que (re)démarrent des parents mal garés ou arrêtés au beau milieu du chemin pour déposer leur(s) enfant(s). Tous les jours, il y a des voitures partout, ça bouchonne… Bref, c’est l’enfer ! Pas étonnant quand on sait qu’avec près de 400 élèves (maternelles et primaires), il s’agit de la plus grande implantation du réseau d’écoles communales à Flémalle.

Ce lundi, par contre, il faisait très calme aux abords de l’école Jean Beulers à Mons-lez-Liège. En ce premier jour de suspension des cours dans le cadre des mesures fédérales visant à lutter contre la propagation du coronavirus, mais avec garderie pour les parents exerçant certaines professions ou n’ayant pas d’autre alternative, on s’attendait pourtant à plus d’allées et venues… Mais tant en maternelles qu’en primaires, on dénombrait tout au plus un à deux élève(s) par classe… Au point que certains parents s’excusaient quasi d’y avoir amené leur(s) enfant(s)… "Je n’ai pas le choix", a d’emblée précisé un papa en s’adressant à l’institutrice de son fils. "Nous travaillons tous les deux et nous n’avons pas d’autre solution de garde"…

Seuls 4 % d’enfants

Même situation pour une fillette, du côté primaires, qui s’est retrouvée seule dans sa classe avec son institutrice. Certes, pas gai… "Madame, je peux vous aider ?", a-t-elle très vite demandé alors que l’enseignante venait de dire qu’elle allait en profiter pour remettre de l’ordre dans la classe. On ne doute pas qu’elle aura été bien aidée…

En tout et pour tout, il y avait une quinzaine d’enfants à l’école de Mons… "Il apparaît que les consignes ont bien été respectées vu qu’on a enregistré 4 % d’enfants présents dans les écoles. Il n’y avait même aucun enfant dans certaines écoles", souligne Marc D’Joos, échevin de l’Enseignement à Flémalle. "Tous les enseignants étaient présents, comme cela avait été demandé, mais, vu le nombre d’enfants, on va assurer une rotation des enseignants pour assurer la garderie."

Des chiffres qui pourraient quelque peu évoluer selon certaines situations familiales, comme des gardes alternées…