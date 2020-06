Le Collège des échevins et bourgmestre de Liège abordait ce vendredi matin, sous l’impulsion de Christine Defraigne, échevine de l’Urbanisme, le dossier du Palais des Congrès ou plutôt celui de son parking et de l’Esplanade de l’Europe (abords immédiats du palais). Concrètement, un accord est intervenu et le Collège a donc remis un avis favorable conditionnel pour la rénovation de l’ensemble. Ce dossier va ensuite être transmis au fonctionnaire délégué…

Comme l’indique l’échevine de l’Urbanisme, il s’agit ici de répondre à une demande particulière… "pour que ce site puisse répondre aux normes internationales d’accueil et de manifestations d’ampleur". Mais aussi aux attentes des Liégeois...