Comme un grand nombre d’autres choses, les panneaux photovoltaïques ont une durée de vie… On l’estime entre 20 et 30 ans. Et une fois arrivés en fin de vie, que deviennent-ils ? On les jette ? Figurez-vous qu’ils peuvent être recyclés ! Et c’est chez nous, en plus, que cela se passe ! Plus exactement dans le zoning de la Boverie à Seraing, là où est implanté le groupe Recma, qui œuvre à l’insertion socioprofessionnelle, notamment à travers des activités de nettoyage et de recyclage.

C’est cette activité de recyclage qui a mené, ce vendredi, la ministre wallonne de l’Environnement, Céline Tellier, à visiter les installations. Et plus particulièrement le volet recyclage de panneaux photovoltaïques. Car en effet, l’entreprise sérésienne est reconnue en la matière !

[...]