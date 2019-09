Époux de Marie et père de trois petits garçons, un aîné de 5 ans et des jumeaux de 2 ans, l’homme, âgé de 33 ans, est unanimement apprécié au sein de la police de Liège.

"Maxime Pans est policier depuis une dizaine d’années, il est membre du service Interventions de la police de Liège, relate Christian Beaupère, chef de corps de la police liégeoise. C’est un policier tout à fait opérationnel et performant. Il est calme et posé. Il n’est jamais victime de rébellion lors de ses interventions, et il est réputé comme étant très psychologue . Au sein de son service, il est reconnu comme un mentor."

