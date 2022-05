Sprimont Marie-Paule souhaite garantir un avenir à son fils, autiste… elle lance un appel à l’aide.

L’histoire d’Olivier, jeune homme âgé de 19 ans et de sa mère, Marie-Paule, aurait pu être banale… Ce n’est pas le cas. Depuis 15 ans, Marie-Paule, mère dévouée, œuvre en effet à donner à son fils, diagnostiqué autiste Asperger, une vie décente, faite de joie et d’échanges… Mais selon les derniers chiffres de Statbel, nous a-t-elle confié, "le taux d’emploi en Belgique des personnes en situation de handicap est de 26 % seulement contre une moyenne européenne de 47 %".

Persuadée pourtant que l’inclusion de la personne différente dans le monde du travail est possible - et humainement nécessaire - elle souhaite désormais offrir à son fils un encadrement permanent, au sein duquel Olivier pourrait se rendre utile.

Comment ? En créant la MadOLIne, un salon de dégustation inclusif associé à une petite galerie d’art. Ici, Olivier pourrait travailler, lui qui a déjà fait ses preuves dans cette tâche au sein de nombreux stages. C’est donc possible et elle le sait… raison pour laquelle elle a décidé de lancer un crowdfunding, afin de concrétiser ce projet.

"Aujourd’hui, Olivier a 19 ans et bientôt, l’encadrement ne sera plus possible pour lui", nous explique-t-elle, quelque peu désemparée face à ce vide qui les attend ; un vide qui peut être synonyme de chute libre pour des personnes souffrant d’autisme. D’où l’idée de ce salon, créé à côté de son habitation, à Lincé (Sprimont).