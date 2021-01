Parmi les projets inscrits au budget 2021, à l’extraordinaire (programme d’investissements), on relève une somme de 80 000 € dédiée au déménagement du centre de tri. Mais de quoi parle-t-on exactement ?

En fait, c’est ainsi que l’on nomme l’espace, rue de la Vieille Fosse, qu’utilisent les ouvriers communaux du service des travaux pour trier des déchets qu’ils ont récoltés. Un espace qui est intégré dans le vaste projet Flémalle-Neuve, qui est donc à développer à quelques pas de la Grand’Route, sur les terrains en friche anciennement occupés par l’entreprise Duferco, entre la rue de la Vieille Fosse et le quai du Halage.

Dans le cadre des procédures initiées en vue de mettre en œuvre la première phase du projet, à savoir l’aménagement d’une place publique au niveau du croisement avec la rue Maréchal Foch (face à la caserne des pompiers), il convient dès lors de déplacer le centre de tri. Ainsi, une fois l’espace libéré, il pourra être exploité, tout comme la zone lui faisant face servant actuellement de parking, dans le cadre de cette première phase.

300 logements

Tel que le projet a été imaginé, il est prévu que cette future place publique soit délimitée par un complexe de logements et commerces privatifs, un nouveau groupe scolaire (en remplacement de l’école du Parc et de l’école Reine-Marie Braeken/ex-Ermitage) et un bâtiment communautaire sur deux niveaux. Ce bâtiment est destiné à accueillir des services communaux ainsi que la Maison de la laïcité actuellement installée dans des conditions précaires, dans une ancienne école.

Dans le prolongement, et dans un deuxième temps, il s’agira de construire de nouveaux logements. À terme, il est question d’un nouveau quartier comprenant plus de 300 logements.

" Sachant qu’il convenait aussi de déterminer un endroit où stocker la réserve de sel, en plus du déplacement du centre de tri, il est apparu qu’une parcelle dans le zoning d’Ivoz pourrait les accueillir. Il s’agit de la parcelle qu’occupaient les Transports Frisaye avant l’incendie et le déménagement ", précise Isabelle Simonis, bourgmestre de Flémalle.

Reste désormais à conclure un accord avec la SPI, qui gère le zoning d’Ivoz, pour cette future implantation.