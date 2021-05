Politique Avec la Grand-Poste rénovée et la nouvelle passerelle, le dossier refait surface.

C’est l’un des dossiers d’urbanisme qui crispe les décideurs politiques depuis de nombreuses années à Liège : le réaménagement de la place Cockerill et, par extension, du quai sur Meuse ainsi que de tout ce qui entoure la place du XX Août. On se souvient en effet qu’un projet de parking en sous-sol était évoqué afin de libérer de l’espace en surface… mais la place à la voiture était jugée trop importante à l’époque. Une autre piste avancée par des observateurs fut la mise en "trémie" de la double voie longeant la Meuse… adéquat dans un centre historique ?

Aujourd’hui, avec la fraîche rénovation de la Grand-Poste (les premiers locataires sont arrivés) et l’annonce de la reconstruction de la passerelle Saucy, le dossier refait inévitablement surface. Raison pour laquelle le groupe Vert Ardent avance déjà ses pions. Pour les écologistes, il n’est pas question de privilégier ici un parking, quel qu’il soit.

Pour Caroline Saal et Quentin le Bussy en effet, les nouveaux équipements annoncés (dont le tram), "largement bienvenus et qualitatifs semblent imposer une révision complète des lieux puisque tels que ces derniers l’établissent, la Ville du "tout à la voiture" hérité du XXe siècle disparaît sous nos yeux". Une réflexion doit donc être menée dès aujourd’hui estiment les élus Vert Ardent, en prenant en compte plusieurs éléments dont la présence inéluctable de l’Université et l’extension des espaces réservés aux piétons ainsi que le redéploiement de la Batte, "souhaité".