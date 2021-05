La 20e édition du Festival Paroles d’Hommes, qui devait initialement se tenir en ce début d’année, se déroulera du 3 au 13 juin prochain.

Pour ouvrir ces dix jours intenses en culture, Thierry Hellin interprétera un père perdu face à son ado dans Le Champ de bataille. Après un passage à Theux pour une magistrale interprétation de Freddie Mercury par Jean-François Breuer, le festival fera arrêt le temps d’un week-end au Centre culturel de Soumagne.

Vincent Pagé et Jean-Luc Fonck se côtoieront le samedi avec leurs spectacles dégantés, accompagnés du street band le plus toqué, Les Marteaux, tandis que le dimanche sera un retour aux sources pour David Murgia et son jeu haletant et désarmant dans Pueblo.

La seconde semaine débutera avec humour par Le Grand Foire, spectacle humaniste, décalé et sarcastique ainsi qu’avec le dernier one-man-show de Guillermo Guiz, Au Suivant !

La talentueuse Caroline Lambert déposera ses valises dans sa région natale pour livrer son récit intime et bouleversant autour du gène BRCA1 à l’origine des cancers du sein : What the luck ?

Réservations

Le lendemain, la jeune chanteuse française Leïla Huissoud présentera son dernier album à Herve. Les vendredi et samedi 11 et 12 juin, deux incontournables seuls en scène, Homme Femme avec Emmanuel Guillaume et Un homme si simple avec Angelo Bison, seront à découvrir aux Centres culturels de Dison et Verviers.

Cette 20e édition se terminera le dimanche 13 juin à Malmedy par le dernier délire jubilatoire de l’humoriste et jongleur de mots Bruno Coppens.

À ne pas manquer durant ces dix jours, l’exposition des enfants de la Ferme du Soleil, composée d’une vingtaine de sculptures taillées, gravées d’individualités qui transmettent la parole de ces enfants à travers cette tribu de bouts de bois.

Cette édition organisée sous conditions et dans le respect des mesures sanitaires ne pourra accueillir que très peu de public et certains spectacles affichent déjà presque complet. Foncez !

Informations et réservations : au 087/78.62.09 ou sur le site Internet www.parolesdhommes.be.

J.-M. C.