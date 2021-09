Du 5 novembre 2021 au 6 mars 2022, le musée de La Boverie à Liège accueille, en coproduction avec Tempora et Crossmedia, une exposition numérique immersive consacrée à l’œuvre de René Magritte.



"Inside Magritte" propose une expérience multisensorielle à 360º, à la découverte de l’univers onirique et des différentes techniques du maître surréaliste. Grâce aux technologies les plus récentes, Inside Magritte offre une bouleversante évocation de 160 œuvres majeures de l’artiste.

: c’est ce que propose l'expérience hors du commun Inside Magritte.Immersive et ludique, Inside Magritte véhicule une approche inédite de l’univers du peintre surréaliste belge, sublimée par la technologie moderne. Oiseau, main, œil, bilboquet, arbre ou grelot se métamorphosent sous les yeux des visiteurs au gré de l’animation des images les plus mystérieuses de l’art moderne.Les huit chapitres qui composent le parcours ont été conçus de sorte à transporter les visiteurs de surprise en surprise et d’émotion en émotion. Ils balaient la carrière de l’artiste, de ses premières influences modernistes à la consécration de ses dernières années. La visite offre une traversée chronologique du répertoire pictural bouillonnant de Magritte.Une occasion unique de redécouvrir les œuvres emblématiques du maître, grâce aux technologies modernes : les compositions surréalistes et les techniques artistiques de celui-ci sont sublimées et vous plongent dans un éventail d'émotions unique en son genre., souligne l'agence Tempora.Inaugurée à la Fabbrica Del Vapore de Milan en 2018 et présentée en 2019 à Florence (Cattedrale dell’Immagine) et en 2020 à Séoul (Insa Central Museum), la version liégeoise de Inside Magritte est développée en coproduction par les sociétés Tempora et Crossmedia sous la direction de The Fake Factory, avec le soutien de La Fondation Magritte et en partenariat avec la Ville de Liège.