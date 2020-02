En 2015, Guillaume Petta, à peine âgé de 19 ans, décide de se lancer dans le monde des affaires. Il crée alors Localisy, une plateforme digitale qui permet aux particuliers d’effectuer des recherches pour trouver un restaurant ou encore un magasin. En fonction de la situation géographique, les commerces, restaurants ou encore les entreprises qui proposent des services, sont proposés à l’utilisateur. "Un moyen de mettre en avant les acteurs locaux", explique son fondateur.

En 2019, un peu moins de 12 000 entreprises ont fait faillite, soit 1 100 de plus que l’année précédente. Un constat qui a donné envie au jeune entrepreneur originaire de Herve, de revenir sur les 5 années qui viennent de s’écouler et donc sur les obstacles qu’il a été amené à surmonter.

Issu d’une famille de chef d’entreprise, Guillaume Petta a pu compter sur l’aide de ses proches et les conseils avisés de son oncle, ça n’est pas pour autant que le parcours a été facile. "J’ai eu envie de renoncer plusieurs fois" explique le jeune homme.

D’après lui, les difficultés rencontrées par les entrepreneurs aujourd’hui sont dues à la frilosité des investisseurs, au coût des salaires, au contexte économique et aux difficultés que représente la gestion du personnel. Un facteur d’autant plus compliqué à gérer lorsque le patron est âgé de 19 ans.

D’après le CEO de Localisy, quatre pistes sont à suivre pour "rendre l’aventure entrepreneuriale moins compliquée". Il faut, alléger les démarches administratives liées à la création d’entreprises, baisser voir supprimer les charges patronales des microentreprises et simplifier l’accès au financement des TPE. Guillaume Petta ajoute : "il faudrait pouvoir investir dans une jeune entreprise comme on achète un voyage en ligne".

Il clôture : "avec du recul, je ne suis pas sûr que je me serais lancé si tôt, même si finalement c’est une façon incroyable d’acquérir de l’expérience et de développer des compétences". Notons qu’en 5 ans, le chiffre d’affaires de Localisy a été multiplié par six.