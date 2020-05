On se souvient de l’opposition qui s’était manifestée à Grâce-Hollogne face à la volonté de la Province de Liège d’installer un abattoir à volailles rue Jean Gruslin, au sein du zoning industriel. Il était question d’une capacité minimale de 150 à 200 000 abattages par an. Craignant des odeurs ainsi que l’augmentation du charroi, des habitants d’un lotissement proche avaient lancé une pétition ayant trouvé écho auprès des autorités communales. La Région avait délivré le permis et la commune n’avait pas tardé à introduire un recours au Conseil d’État.

Le climat à Grâce-Hollogne n’étant clairement pas propice au développement d’une telle structure, le député provincial en charge de l’agriculture, André Denis, a interrogé l’ensemble des communes de la province de Liège, sauf une bien sûr, afin d’envisager d’établir ailleurs cet abattoir. Sur les 83 communes interrogées, une quarantaine ont répondu et seulement une quinzaine d’entre elles ont marqué un intérêt, dont Aywaille, qui allait même jusqu’à proposer un terrain… Parallèlement, les professionnels du secteur ont été réinterrogés quant à l’intérêt, pour eux, de bénéficier d’une telle structure en province de Liège. Mais à ce niveau, il semble que la donne a changé, certains ayant arrêté tandis que d’autres se sont organisés…

"Quand on comptabilise, dix à douze petits éleveurs ont marqué leur intérêt et cela revient, toutes espèces confondues, à un volume de 50 000 abattages par an. Ce qui est beaucoup trop peu au regard de l’investissement et des coûts de fonctionnement", souligne André Denis, assurant que le projet n’est pas abandonné pour autant mais qu’il convient sans doute de réévaluer le soutien à apporter aux petits producteurs…