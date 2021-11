Pas d’ouverture du centre Fedasil ce mercredi Liège Aude Quinet © D.R.

Mardi dernier, le collège communal de Bassenge apprenait que le Conseil des ministres du gouvernement fédéral avait décidé de créer un centre ouvert d’accueil de migrants sur l’ancien site militaire du radar de Glons, avec l’arrivée, dès ce mercredi, de 200 demandeurs d’asile et, dans une seconde phase, 400 nouvelles personnes en sus. Une décision prise sans concertation avec la commune sur un site qui appartient à la Défense.

Ce vendredi, le collège communal informe qu’il a pu “enfin” rencontrer des représentants de l’agence Fedasil. Le chef de corps de la police de la Basse-Meuse ainsi que le directeur de la coordination et des opérations de la police fédérale ont participé à cette réunion. “Celle-ci nous a permis, tant pour la police que pour le collège, de faire part à l’agence Fedasil de nos préoccupations et interrogations”, indique le collège communal dans un communiqué. [...]