Ville d'enseignement, Liège compte près de 40.000 étudiants dans ses établissements universitaires ou hautes écoles.

Consciente que les festivités estudiantines participent à la vie de l’enseignement supérieur, la Ville de Liège développe depuis de nombreuses années, une politique de concertation avec les associations étudiantes.

C’est dans ce cadre que de nombreuses réunions ont été organisées pour organiser une salle de guindaille alliant sécurité, hygiène et respect des riverains.

L’Association Générale des Etudiants Liégeois est un partenaire impliqué également de la politique de la nuit initiée par la Ville de Liège, notamment par le soutien aux actions de prévention menées pour lutter contre l’abus d’alcool, le bruit ou le retour sécurisé.

« Le Chapi » aurait dû marquer un temps fort des activités baptismales de cette rentrée 2020.

La cellule de crise communale et les responsables de l’AGEL ont suivi très régulièrement l’évolution de la situation sanitaire.

Mesurant les enjeux de santé publique et soucieux de ne mettre personne en danger, l’AGEL a décidé avec l’ensemble des cercles étudiants de renoncer à organiser des baptêmes, même en formule réduite, au cours de ce premier quadri.

Willy Demeyer a pris bonne note de cette décision. Il tient à remercier et à féliciter les étudiants et leurs associations représentatives pour leur maturité et leur soutien aux mesures, difficiles mais nécessaires, mises en œuvre par tous les niveaux de pouvoir pour endiguer la reprise des contaminations au Covid-19.