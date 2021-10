Verviers Le conseil a très majoritairement rejeté la proposition d’Écolo.

Écolo, dans l’opposition, a proposé la création d’une commission spéciale intitulée "Inondations : solidarité, reconstruction et résilience". Cela a été rejeté par l’ensemble du conseil communal, hormis donc Écolo, alors que le PTB s’est abstenu.

Hajib El Hajjaji, le chef de file écolo, a précisé qu’il ne s’agissait nullement de créer une commission d’enquête mais d’assurer un suivi, dans un esprit constructif. Pour lui, cette commission communale aurait eu pour missions de : "Compléter l’état des lieux suite aux inondations et de pouvoir circonscrire les besoins et les attentes de la population, notamment dans les quartiers sinistrés ; coordonner les aides et les solutions pour répondre aux urgences sociales et aux besoins de (re) logement et de chauffage ; faire des recommandations au collège pour apporter des solutions rapides, efficaces et durables aux enjeux de reconstruction, de justice sociale, de résilience ; réfléchir sur les solutions d’aménagement des zones sinistrées, dans une optique d’aménagement résilient du territoire et de gestion des risques futurs ; faire des recommandations au conseil pour renforcer la communication et la protection de la population contre d’éventuels événements en lien avec le dérèglement climatique ou la gestion des barrages".

Majorité : les lieux de débats existent déjà