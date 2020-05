Pour le parti, l’annulation du conseil est incompréhensible et antidémocratique.

À Seraing, le conseil communal programmé au 25 mai vient d’être annulé et ce n’est manifestement pas du goût du PTB local….

"Depuis le début du confinement, la grande majorité des communes de l’arrondissement ont organisé des conseils en vidéo conférence ou, au minimum des réunions entre les représentants des différents partis pour débattre de la prise en main de la lutte contre le coronavirus. Or, à Seraing, il n’y a eu ni conseil ni réunions. Et aujourd’hui, alors que les conseils vont se réunir partout dans les différentes communes de l’arrondissement, la majorité décide d’annuler le conseil du mois de mai. Ce prolongement du confinement du débat public à Seraing est incompréhensible, antidémocratique et illogique", tonne Damien Robert, chef de groupe du PTB.

"Cela fait maintenant trois mois qu’il n’y a pas eu de conseil communal ni de réunions entre représentants des élus sur la commune et cela devient un problème. Dès le début du confinement, nous avons demandé que des réunions du conseil soient convoquées en vidéo conférence pour garantir un débat démocratique sur la gestion de la crise au niveau communal. Cela a été refusé. Pourtant, c’est en mettant les idées sur la table, en les débattant et en choisissant les plus utiles que nous allons pouvoir nous en sortir et défendre les habitants de la Ville contre les impacts négatifs de cette crise qui ne fait que commencer. Nous demandons donc que le conseil communal du 25 mai soit maintenu". Affaire à suivre…