On annonce le pic des contaminations au Covid-19 pour fin novembre… Pile au moment où le village de Noël est censé ouvrir en Cité ardente… Plus exactement le 26 novembre. Le montage des installations a d’ailleurs débuté en certains endroits bien connus de l’événement "Liège, Cité de Noël". Ce traditionnel événement de fin d’année à Liège qui devait être présenté ce mardi lors d’une conférence de presse mais celle-ci a été reportée "à une date ultérieure dans l’attente des dernières nouvelles du Codeco".

Du côté de l’ASBL Enjeu et ses partenaires, qui organisent l’événement, on se montre plutôt confiant… "Je ne pense pas que l’on remette en cause, au niveau des autorités, la tenue des marchés de Noël mais il convient de décider de mesures sanitaires à mettre en place en vue de leur efficacité", relevait lundi Pierre Luthers, directeur de l’ASBL Enjeu, tout en précisant d’emblée que le Covid Safe Ticket lui semble difficilement applicable vu la configuration de l’événement…

Comme on le sait, en effet, des chalets sont établis en différents endroits du centre-ville, de la place Cathédrale (avec patinoire) à l’espace Tivoli en passant par la dalle de la place Saint-Lambert. Plus de 200 chalets disposés dans cinq zones différentes, non fermées…

"Je préconise le port du masque dans les allées du village, même si c’est en extérieur car c’est un événement qui rassemble des gens, mais il convient de prendre des dispositions pour veiller au respect du port du masque, par exemple grâce à un affichage, des rappels sonores, la présence de stewards aux moments de grande affluence… C’est ce que je vais proposer à la Ville", a-t-il indiqué.

Pas de CST donc ? "Non, sauf dans les espaces fermés, comme le chalet de la Gruyère", a-t-il ajouté.

À ce stade, pas d’autre choix que d’attendre les décisions du Codeco de ce mercredi… Et si, dans le pire des cas, les autorités venaient à annuler les marchés de Noël, "ce serait une catastrophe financière pour les organisateurs, les exposants qui ont réalisé leurs stocks et, dans une moindre mesure, les commerces du centre-ville".