"En effet, les divers centres de tri, de versage et notre unité de valorisation énergétique ouvriront afin d’être accessibles aux collecteurs et transporteurs qui poursuivront toute la journée les opérations d’évacuation des déchets et gravats des zones sinistrées.

Des collectes spécifiques de sacs poubelles seront réalisées dans les quartiers sinistrés de nos communes, mettant à profit ce jour de report de collecte pour prendre de l’avance. Les collectes reportées auront bien lieu (pour autant que les voiries soient accessibles) selon le calendrier prévu.

Des camions semi-remorques sont affrétés afin d’assurer le plus rapidement possible l’enlèvement des encombrants stockés à même la voirie. Des transporteurs reprendront et vidangeront certains conteneurs 30/40M³ que nous avons placés dans les communes pour pouvoir allouer ces ressources à d’autres demandes".

Par ailleurs, les conteneurs des recyparcs seront vidés ce 21 juillet pour permettre une ouverture "directe et à 100%" jeudi 22 juillet.

"Nous remercions la population pour son soutien et mettons tout en œuvre pour apporter à nos Communes associées et à leurs citoyens les solutions qu’elles attendent".

L'intercommunale de traitement des déchets liégeoise a fait savoir qu'elle restait mobilisée pour ce mercredi 21 juillet, en raison de la situation exceptionnelle vécue en région liégeoise et verviétoise.