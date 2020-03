Des joggeurs, des familles en balade, des jeunes jouant au foot ou installés sur un banc, des copains/copines qui se prennent en photo sur la passerelle La Belle Liégeoise… sont autant de scènes de la vie quotidienne qui réapparaissent dans les parcs avec le retour des beaux jours. Dimanche, il faisait beau et il y avait du monde dans le parc de la Boverie à Liège.

Si cela n’est pas gênant en temps normal, la situation sanitaire que nous connaissons actuellement implique que nous ne pouvons plus nous permettre de faire ce que l’on a toujours fait, comme on l’a toujours fait… Si bon nombre de personnes l’ont bien compris, fort heureusement d’ailleurs, les policiers en patrouille dans le parc de la Boverie ont tout de même été amenés à rappeler à plusieurs reprises les consignes de distanciation sociale…

Se pose alors la question de savoir s’il ne serait pas judicieux d’interdire l’accès au parc de la Boverie… Comme cela a été le cas pour le site du Ninglinspo à Aywaille et celui des étangs de la Julienne à Visé… Une telle mesure n’est pas envisagée du côté de la ville de Liège… Pour des raisons pratiques, d’une part, sachant qu’il est difficilement imaginable de procéder à la fermeture d’un espace aussi ouvert et étendu que le parc de la Boverie.

Éviter les tensions

D’autre part, vu la densité de population de part et d’autre du parc, on considère que l’on ne peut pas priver des familles sans jardin ou balcon de la possibilité d’aller prendre l’air…

" Non seulement il est conseillé, pour sa santé, de s’oxygéner mais on sait également que le fait d’être confiné, parfois dans de petits espaces pour des familles nombreuses, peut créer des tensions, d’autant plus encore en cette période où les gens peuvent être stressés quant à leur avenir professionnel", souligne-t-on à la Ville de Liège.

Il est donc envisagé de mettre en place un dispositif de prévention et de sensibilisation au départ des gardiens de la paix (agents en uniforme mauve) ayant déjà ce type de mission et qui "sont formés à aller au contact de la population".