Les Fêtes de Wallonie sont traditionnellement le rendez-vous de la rentrée. Un rendez-vous manqué, l’an dernier, en raison des chiffres de contaminations au Covid-19. La donne change, cette année, au vu de la situation sanitaire qui tend à s’améliorer… Si bien que la Province de Liège a annoncé le retour des festivités en Cité ardente les 17, 18 et 19 septembre prochains. Un retour aux origines puisque les Fêtes de Wallonie à Liège réintégreront la cour du palais des princes-évêques !

Qu’en est-il à Seraing ? Là où les Fêtes de Wallonie sont également un rendez-vous important de l’agenda local… Et bien, contrairement à Liège, Seraing passe son tour… Pas de Fêtes de Wallonie donc, à nouveau cette année, sur l’esplanade de l’Avenir !

Pour le comité organisateur, soit une petite ASBL en partie subsidiée par la ville de Seraing, il était impossible, en effet, d’organiser un tel événement sur base des décisions du dernier comité de concertation (20 août)…

Jusqu’à 10 000 personnes…

"Sachant que les Fêtes de Wallonie ont lieu traditionnellement le premier week-end de septembre, il nous restait quinze jours pour tout mettre en œuvre, ce qui était impossible", précise Éric Vanbrabant, président du comité des Fêtes de Wallonie à Seraing qui, au-delà de la méfiance qu’il dit encore ressentir au sein de la population, ne cache pas que "les aspects contraignants" ont orienté la décision…

"Selon les chiffres de la police, un samedi soir quand il fait beau, on peut atteindre les 10 000 personnes… Alors pour un événement qui se veut populaire et accessible au plus grand nombre, c’est compliqué de dire à l’entrée : toi tu peux entrer et toi, tu ne peux pas… Cela risque de générer des problèmes", ajoute-t-il.

Et de poursuivre en indiquant que le comité organisateur préfère travailler à proposer "un événement encore plus gros" l’année prochaine plutôt "que de le faire à moitié".