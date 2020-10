L'annonce a fait l'effet d'une bombe à Liège... il n'y aura pas de foire d'octobre en 2020. Une nouvelle qui ruinait les derniers espoirs des forains pour cette année "pourrie". Et qui attristait le moral des Liégeois, attaché à une foire qui prends ses quartiers sur le boulevard d'Avroy depuis 160 ans déjà. Car la foire, c'est une ambiance particulière marquée par les métiers-forains et que fréquentent chaque année des centaines de milliers de visiteurs.

Et c'est aussi, bien sûr, les croustillons et les lacquemants.

Aujourd'hui, la Ville de Liège a toutefois annoncé qu'une solution alternative avait été trouvée, en concertation avec les forains vendeurs de lacquemants, pour leur permettre d'écouler leurs stocks. Ils vont en effet prendre place un peu partout dans la cité...

"Après avoir consenti d’importants efforts avec les forains et les services de l’Echevin Maggy Yerna pour tenter d’organiser dans les meilleures conditions sanitaires la Foire d’octobre, le Collège souhaitait qu’une solution puisse être trouvée pour les métiers de bouche symbolisant la Foire de Liège", a indiqué le Collège ce vendredi. "Considérant que ces forains avaient déjà procédé à leurs achats de matières premières, le Collège, sur proposition des Echevins Yerna et Fraipont a décidé de créer et d'autoriser à titre temporaire des emplacements de vente de lacquemants à divers endroits de la ville".

Le Bourgmestre, Willy Demeyer, a autorisé 9 premiers emplacements, situés tant au centre-ville qu’en périphérie. D’autres lieux sont encore à l’étude et devraient venir réjouir les nombreux amateurs de lacquemants.

Ces sites se trouvent, soit sur le domaine public, soit sur des emplacements privés avec accord de leurs propriétaires.

Certains emplacements sont d'ores et déjà occupés, d'autres le seront prochainement :

Vinave d'Île

Espace Tivoli

Esplanage des Guillemins

Fontaine Sainte-Marie

Bressoux : Place Cardinal Mercier

Bressoux : Avenue de la Croix-Rouge 194

Bressoux : Quai du Roi Albert 40 - Parking des remorques Deckers

Grivegnée : Place de la Liberté

Sclessin : Parking Volvo - Nordicar

Angleur : Quai Joseph Wouters 3