Sidérurgie Le tribunal de l’entreprise a tranché… les travailleurs sont sauvés.

Au bord du gouffre mais… sans tomber. Ce mardi matin, le tribunal du travail de Liège a tranché dans le dossier de plan financier de Liberty Steel et des activités sidérurgique liégeoises (Arcelor). Nous apprenons en effet que la liquidation de l’entreprise n’est pas prononcée. Un énorme soulagement pour les 690 travailleurs concernés.

Pour rappel, la situation était devenue très tendue, en mars dernier, lorsque Greensill Capital, banque interne de Liberty Steel (Arcelor), faisait aveu de faillite. Et de précipiter dans le doute les 760 travailleurs du groupe en région liégeoise (Ferblatil à Tilleur, Glava IV et V à Flémalle), le risque étant, comme le soulignait Jordan Atanasov, secrétaire syndical CSC Metea, de ne plus pouvoir honorer les contrats, satisfaire les clients, par manque de fournitures.

Depuis, de nombreux travailleurs ont déjà quitté le navire sidérurgique mais une procédure de réorganisation judiciaire avait été entamée.