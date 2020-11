Les fêtes de fin d’année arrivent à grand pas et, le moins que l’on puisse écrire, c’est que l’ambiance n’est pas à la fête… nulle part dans le pays, restrictions Covid-19 obligent. D’aucuns le savent en effet, si un déconfinement est encore envisagé en cette fin d’année 2020, les festivités de Noêl n’auront pas la même saveur… sans doute y compris dans les foyers.

Dans les grandes villes comme dans les petites, les marchés de Noël sont d’ailleurs déjà proscrits. Pour Liège, qui attire chaque année plusieurs millions de visiteurs grâce à son village de Noël, c’est un coup dur…

Pour toutes ces raisons mais aussi car c’est une tradition, les autorités communales ont confirmé cette semaine : "La Ville de Liège sera illuminée à partir du 27 novembre et ce, jusqu’au dimanche 10 janvier inclus… de 7 heures à 9 heures et de 15 heures à minuit". Un peu de lumière pour raviver la flamme des plus moroses doit-on comprendre.

"La Ville de Liège souhaite plus que jamais dans cette crise sanitaire, contribuer à préserver la magie de Noël. À partir du vendredi 27 novembre, la ville brillera de 1000 feux avec 42 rues illuminées, 102 arbres, 6 places, sans oublier l’Hôtel de Ville et l’Office du Tourisme. L’ours "Binamé" retrouvera sa place traditionnelle au rond-point situé au-dessus de la place Saint-Lambert, la décoration de la passerelle de la Principauté rappellera que Liège est la "Capitale européenne de Noël", même si ce concept est quelque peu mis en sourdine cette année sans la présence des chalets du Village de Noël et de la patinoire".

Une nouveauté est par ailleurs annoncée pour cette année : un sapin lumineux de 15 mètres trônera majestueusement sur la place du Marché…

Et de préciser à la Ville de Liège que l’événement se veut aussi "éco-responsable". "Les illuminations sont toutes équipées de led, pauvres en consommation et les structures sont biodégradables ou recyclables. C’est la société liégeoise Blachère Illuminations Belgique implantée à Herstal qui est chargée de ces installations. La Ville de Liège espère en maintenant l’esprit des fêtes de fin d’année mettre de la joie au cœur de ses concitoyens en cette année particulière".