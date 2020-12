Les 23 et 25 novembre derniers, la CGSP Enseignement a mené une action aux abords de deux établissements scolaires, l’un à Liège et l’autre à Flémalle, à l’école communale Jean Beulers à Mons-Lez-liège. Une délégation y a distribué des masques filtrants FFP2 au personnel, y compris non enseignant. Il s’agissait ainsi d’insister sur la nécessité de fournir de tels masques à l’ensemble du personnel de l’enseignement maternel, primaire et secondaire.

Le non-port du masque pour les enfants de moins de 12 ans ayant été confirmé par la ministre francophone de l’Enseignement obligatoire, l’organisation syndicale estime que les enseignants et autres membres du personnel courent un risque au contact des enfants. D’où cette revendication en faveur de masques FFP2.

"Les experts sanitaires considèrent que l’augmentation des cas positifs constatés dans les écoles ces dernières semaines résulte de l’accélération des contaminations dans la société. Le milieu scolaire est victime de l’épidémie sans en être le moteur. Ils considèrent aussi que le risque de contamination est beaucoup plus faible entre élèves et des élèves vers les adultes lorsque les enfants ont moins de 12 ans", a répondu l’échevine Sophie Thémont, qui présidait le conseil communal en l’absence de la bourgmestre, à l’interpellation du conseiller PTB Georges Thirion.

Et Sophie Thémont de poursuivre en précisant qu’au-delà du respect des directives de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), plusieurs distributions de masques chirurgicaux jetables et en tissus lavables ont été organisées, depuis le début de la pandémie, à destination du personnel des écoles, et ce, jusqu’il y a peu…

Surcoût de 11 400 €

"En septembre, la commune a fourni un masque en tissu à chaque enseignant et à chaque surveillante de garderies. Et en novembre, la commune a fourni quatre masques en tissu à chacun d’eux", a-t-elle précisé.

Ces masques FFP2 sont-ils vraiment nécessaires, comme le revendique la CGSP ? En tout cas, aucune recommandation n’est formulée par la FWB concernant le type de masque… Avec une durée d’utilisation de 8 heures et 300 agents à fournir, cela impliquerait un surcoût mensuel de 11 400 €…

Bref, les autorités communales estiment que "les mesures prises par la commune pour garantir la protection des membres du personnel et limiter la propagation du virus sont conformes aux normes édictées depuis le début de la pandémie mais aussi proportionnées lorsque l’on fait la balance des besoins et des moyens".