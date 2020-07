Ce lundi 27, après plusieurs réunions entre le bourgmestre de Sprimont et l’échevin des Travaux, les autorités ecclésiastiques, la zone de police Secova, la zone de secours Vesdre - Hoëgne & Plateau et les représentants du Service de Planification d’Urgence de la Province (Planu), les instances organisatrices et institutionnelles ont décidé d'un commun accord d'annuler les messes prévues lors de la célébration de l'Assomption le week-end du 15 août prochain à Banneux.

En effet, après la réunion du Conseil national de sécurité le 22 août dernier, les instances concernées ont jugés impossible le fait de pouvoir respecter à la lettre les mesures barrières sur le site marial. La régulation du flux de personnes et de la circulation ne peut être cotrôlée correctement. De plus, un système d'inscription en vue d'un tracing en cas d'infection semble lui aussi inapplicable.