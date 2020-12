Liège Le chantier du tram de Liège allait bon train mais la crise sanitaire est passée par là.

C’était en quelque sorte inévitable, avec la crise… le chantier du tram, gigantesque à bien des égards, souffre aujourd’hui de nombreux retards, en différents "endroits" de son développement. Pour rappel, c’est en octobre 2022 que la mise en service du tram est théoriquement prévue. D’ici moins de deux ans donc, le tram de Liège, dont le chantier a débuté en janvier 2019, doit théoriquement relier Sclessin à Coronmeuse en passant par le Val Benoît, la place Général Leman, les Guillemins, les boulevards, la place Saint-Lambert, le quai de la Batte (et Féronstrée) et enfin le pont Atlas, vers le dépôt à Bressoux. Mais le Covid est passé par là donc…

"Aujourd’hui, oui, je suis incapable de dire à quelle date sera reportée la mise en service du tram", nous a confié Michel Rucquois CEO de Tram’Ardent, "les raisons sont simples : premièrement, nous ne sommes pas capables de mesurer l’impact de la première vague et nous ne savons pas non plus où va nous mener la deuxième".

Sur le terrain, le travail est en effet complexe… certains travailleurs ont été ou sont toujours écartés suite à un test positif au Covid-19… les retards s’accumulent. Mais l’objectif de Tram’Ardent est toutefois clair : "réduire ces retards au maximum", poursuit le CEO, "car celui-ci ne doit pas être à la mesure de la crise". Michel Rucquois évoque des adaptations du phasage, des doublements d’équipes lorsque c’est possible, pour rattraper le temps perdu. Et dès lors une mise en service en 2023, "pas plus tard" ; ne serait-ce que pour éviter les pénalités financières inhérentes à un contrat en PPP (partenariat public-privé).