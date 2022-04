En marge de l’interpellation citoyenne relative au projet immobilier à la Chartreuse, une manifestation était organisée, également à l’initiative du collectif Un Air de Chartreuse… "car ce qui se passe à la Chartreuse ne concerne pas que les habitants de ce quartier !", expliquent les membres du collectif.

Vers 17 h 30, le groupe de militants s’est donc rassemblé place du Commissaire Maigret, à l’arrière de l’hôtel de Ville, afin de montrer aux autorités leur détermination.

Switch de terrains

"Si le Collège contribue à trouver une solution positive qui sauve le site de la Chartreuse, ce sera un encouragement important pour tous ceux qui veulent un avenir meilleur que la prolifération du béton et de l’asphalte… et la preuve, qu’en luttant, on peut changer les choses", annonçait Un Air de Chartreuse.

Ce que réclame le collectif, c’est donc la préservation de l’intégralité du site, de ces espaces verts devenus trop rares à Liège, "car cette partie qui est concernée par la promotion immobilière est une forêt pionnière, y construire quelque chose aurait des conséquences bien plus importantes qu’on ne le pense".

Parmi les propositions pour sortir de l’impasse, le collectif évoque un éventuel "switch de terrain entre la Ville et Matexi, comme cela s’est produit avec le parc des Oblats".