Selon les prévisions avancées à l’époque, la piscine communale de Grâce-Hollogne, fermée depuis le 15 février 2021, devrait rouvrir prochainement. Mars ou avril 2022, selon ce qu’espérait Salvatore Falcone, l’échevin en charge du Patrimoine communal à Grâce-Hollogne. Mais voilà, ce ne sera pas le cas !

En cause ? Le marché pour la seconde phase des travaux qui n’a pas pu être attribué… par manque d’offres ! Il y a bien eu une offre, selon l’échevin, mais celle-ci n’a pas été introduite de manière réglementaire…

"Le Covid-19 a non seulement bousculé les agendas mais c’est aussi devenu très compliqué au niveau des fournitures. De plus, il s’agit de travaux assez techniques à réaliser et la commune avait fixé un délai relativement court afin de pouvoir rouvrir au plus vite… Aux conséquences du Covid-19 sont alors venues s’ajouter les inondations qui ont également impacté les entreprises", relève l’échevin.

Il a donc fallu relancer le marché. Alors que le délai pour introduire une offre touche à sa fin, l’échevin semble confiant, sachant que plusieurs intérêts ont été manifestés…

À ce stade, les travaux liés à l’enlèvement du liner en fin de vie du grand bassin (revêtement assurant l’étanchéité) ont été réalisés et des bouches d’évacuation ont été ajoutées. Pour cette première phase, il reste à poser le nouveau liner mais, afin d’éviter tout dommage éventuel, il le sera, une fois les travaux de la seconde phase exécutés. Dans cette seconde phase, il s’agit de procéder au remplacement des réseaux de filtration et d’évacuation. Il est également prévu d’améliorer les sanitaires, de placer un nouveau plongeoir et un marquoir ou encore d’installer un compteur afin que l’infrastructure ne soit plus en surpopulation, ce qui est souvent le cas dans le moyen bassin… Et s’il y a surpopulation, il y a aussi risques sanitaires… "Le souhait est, dès lors, de mieux gérer l’accès à la piscine", souligne l’échevin, qui ose espérer sa réouverture dans le courant du premier semestre 2023.

Jessica Defgnée