Le budget 2021 de la Ville de Waremme a lui aussi été présenté ce vendredi par le nouveau collège associant socialistes et libéraux.

Évoquant un contexte difficile, l’échevine des Finances Stéphanie Kiproski (PS) a insisté sur la nécessité de se serrer la ceinture.

À l’exercice propre, sur un total de 20 millions d’euros, le budget est à l’équilibre. Un léger boni étant dégagé à l’exercice propre tandis que le boni global dépasse les 800 000 euros.

Côté dépenses, celles de personnel et de fonctionnement sont en hausse mais celle-ci est jugée limitée. La volonté exprimée par l’échevine étant de poursuivre une politique de nominations et de recrutements.

À cet égard et tout en devant également intégrer la charge des pensions, plusieurs ouvertures de postes vont avoir lieu dans la foulée de l’engagement d’une chargée de communication.

Concernant le fonctionnement, la Ville étant comparée à une entreprise publique, l’objectif est de continuer à réduire les coûts. C’est ainsi notamment qu’un cadastre des différents bâtiments communaux va être lancé.

On notera une légère hausse de la dotation au CPAS (tandis que celles aux zones de police et de secours se maintiennent) de même qu’une stabilisation de la charge de la dette.

Côté recettes, celles de transfert constituant le gros morceau, la fiscalité n’évolue pas. Quant aux réserves, elles atteignent désormais près de 2 millions d’euros.

Les investissements se chiffrent à près de 5 millions d’euros, une large part étant consacrée aux travaux. On y retrouve le projet d’aménagement du cœur de village de Grand-Axhe et celui de la place de l’École Moyenne ainsi que l’extension du zoning et la rénovation du centre sportif.