Liège C’est inutile estime la Ville qui évoque une dynamique nouvelle dans l’aide de rue.

La situation sanitaire et les mesures liées à cette crise rendent de nombreuses problématiques… insolubles. Le cas des sans-abri est un exemple… Pour éviter que les abris de nuit deviennent des foyers de propagation du virus en effet, les places y sont limitées. Déjà, le Relais social du Pays de Liège, en collaboration avec le CPAS et la Ville, ont fait en sorte que l’offre de lits soit au moins identique… mais pour le conseiller PTB David Ambrosio, ce n’est pas assez, surtout au regard du nombre de personnes à la rue. Comme cela se fait dans d’autres villes, il réclame la réquisition de bâtiments en cas d’urgence.

"Quand on analyse les chiffres de 2019, il y avait plus de 500 personnes SDF bénéficiant du RIS de rue. En réalité, aujourd’hui, plusieurs associations de terrain estiment le nombre de sans-abri à Liège à bien plus de 500", explique le conseiller. "À toutes ces personnes, la ville propose actuellement un maximum de 135 lits potentiels. Il manquerait donc encore au moins 400 places. Avec 135 lits, on est donc bien en dessous des besoins".

Pour soutenir la réquisition par la Ville de logements équipés fonctionnels vides (chambres d’hôtel, appart’hôtel,…), le PTB a lancé une pétition qui avait récolté ce mercredi près de 300 signatures. "À Bruxelles, dès le début de la crise en mars, la Ville s’est organisée avec les hôtels pour pouvoir accueillir et loger des personnes SDF, en lien avec le CPAS. Et les retours sont très positifs : cela fonctionne aussi bien pour les sans-abri que pour les hôteliers. Pour ces derniers, cela permettait aussi de continuer à avoir une rentrée d’argent puisque les coûts engendrés étaient assurés par le public"…

Déjà toutefois, la réquisition de chambres d’hôtels est envisagée à Liège, pour les SDF qui s’avéreraient positifs au Covid mais aussi pour les personnes qui seraient victimes de maltraitance, rappelle le bourgmestre de Liège. "Et il n’est pas nécessaire de procéder à des réquisitions, surtout quand le dialogue avec le secteur hôtelier se passe bien. Un marché public a été passé auprès de 6 hôteliers liégeois, 3 ont répondu pour les cas classiques, 1 pour les SDF à confiner".

Pas 500 SDF en rue !

Willy Demeyer insiste par ailleurs sur le fait que le chiffre cité de SDF en rue ne reflète pas la réalité : "le...