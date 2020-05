Liège va le proposer, pour les hérissons.

L’échevine du Bien-être animal à Liège, Christine Defraigne, l’a annoncé ce mardi… la Ville de Liège compte, comme d’autres (Dalhem notamment) d’interdire l’utilisation des robots tondeuses… la nuit. "Une proposition réglementaire sera présentée lors du prochain Conseil Communal", a précisé l’échevine, "cette interdiction est essentielle pour protéger les hérissons". On le sait en effet, il n’est pas rare que ces animaux nocturnes soient "pris" dans ces tondeuses qui, contrairement à d’autres, "tournent" de manière indépendante… dans les jardins et près des haies, soit l’habitat des hérissons. Les conséquences sont souvent dramatiques.

"Ces tondeuses sont silencieuses et ne détectent pas les si petits animaux. De trop nombreux hérissons sont dès lors tués dans les jardins. Pourtant, le hérisson est un précieux auxiliaire du jardinier, il dévore les limaces, escargots, vers, chenilles,… Il joue un rôle primordial de substitution à l’agriculture industrielle au même titre que les abeilles", rappelle l’échevine qui souligne aussi le fait que l’agriculture intensive a déjà fait chuter drastiquement les populations de hérissons. "La sauvegarde de cet allié de la nature peut facilement être mise en place et répond à une demande de plus en plus grande de la population". Et de remercier le groupe CDH pour sa contribution au dossier.