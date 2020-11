Urbanisme La Ville de Liège vient de refuser le permis pour une nouvelle station-service…

Voilà un boulevard qui porte bien son nom… pas l’officiel (boulevard de Froidmont) mais bien celui d’usage à Liège : le boulevard de l’Automobile. Sur cette longue artère très fréquentée (2 x 2 bandes), dans le quartier des Vennes, entre Angleur-Chênée et Liège (Médiacité), on ne compte plus en effet les stations-service, garagistes et autres concessionnaires automobiles… Pas de hasard dans la dénomination.

Ce vendredi pourtant, le Collège de Liège vient de rendre un avis défavorable, "sur proposition de Christine Defraigne, première échevine en charge de l’Urbanisme", sur la demande de Lukoil ; elle concerne une parcelle vierge de construction, couverte de végétation, d’une superficie d’environ 1400 m², situé à l’angle de la rue Jondry et du boulevard de Froidmont…

Les parcelles vierges sont rares sur cet axe et Lukoil y voyait sans doute une opportunité logique d’y installer