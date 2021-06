Travaux sur la ligne Liège-Guillemins, Herstal et Liers pendant tout l’été : la SNCB met en place un service alternatif de bus.

Dès ce samedi et jusqu'au dimanche 29 août, le gestionnaire du réseau Infrabel poursuivra son chantier de rénovation des différents tunnels, ponts et voies situés entre Liège-Guillemins et Herstal. En raison de ces travaux, la circulation des trains sera totalement interrompue entre Liège-Guillemins et Herstal du 3 juillet au 29 août, et entre Liège-Guillemins et Liers du 2 au 29 août.

Les équipes techniques procèderont, entre autres, au renouvellement du ballast (le lit de pierres qui assure la stabilité de la voie) dans le centre de Liège ainsi que dans le périmètre de la gare de Milmort. Plusieurs passages à niveau ainsi que les tunnels "Saint-Martin" et "sous Pierreuse" feront également l’objet d’un entretien approfondi. Enfin les installations électriques, dont les câbles caténaires qui fournissent l’énergie aux trains, seront renouvelés dans la gare de Liège-Saint-Lambert ainsi qu’entre la rue Vivegnis et la gare de Liers.

Ces travaux, dépendant de leur localisation et de leur nature, seront réalisés en travaillant de 16 à 24 h par jour.

Afin de permettre à ses clients de continuer de voyager entre Liège-Guillemins, Herstal et Liers tout au long de l’été, la SNCB met en place un service de bus alternatifs, entre autres en collaboration avec le TEC.

Concrètement :

Du 3 juillet au 29 août :

la circulation des trains sera totalement interrompue entre Liège-Guillemins, Liège-Carré, Liège-Saint-Lambert et Herstal.

Les voyageurs munis d’un titre de transport valable de la SNCB pourront emprunter les lignes 1, 4, 5, 6 et 87 du réseau TEC. La ligne 87 sera disponible en semaine pour les voyageurs entre Ans et Liers.

Du 2 au 29 août :

La circulation des trains sera totalement interrompue entre Liège-Guillemins, Liège-Carré, Liège-Saint-Lambert, Herstal, Milmort et Liers.

Tous les trains sont remplacés par des bus entre Liège-Guillemins et Liers. Les voyageurs circulant uniquement entre Liège-Guillemins, Liège-Carré, Liège-Saint-Lambert et Herstal pourront emprunter les lignes 1, 4, 5 et 6 du réseau TEC sur présentation de leur titre de transport valable SNCB. Les voyageurs circulant entre Herstal, Milmort et Liers pourront emprunter des bus de remplacement, dont les horaires et trajets seront communiqués prochainement sur le site internet et l’app de la SNCB.



Les arrêts et trajets des bus TEC concernés sont d’ores et déjà consultables via le lien suivant : https://www.belgiantrain.be/fr/news/works-guillemins-herstal-liers

Ce service alternatif sera repris sur le planificateur de voyages de la SNCB, consultable via le site internet et l’app SNCB.

Ce chantier se poursuivra ensuite durant les congés scolaires d’été 2022 (juillet et août).