NEUPRé Le conseil communal a voté une motion contre l’ouverture de deux centrales au gaz.

Après Liège et Seraing, c’est au sein du conseil communal de Neupré qu’il a été question de la construction de nouvelles centrales au gaz en région liégeoise et ce, dans le cadre de l’accord du gouvernement fédéral en vue de la sortie du nucléaire. Si à Seraing, on s’est focalisé sur le projet porté par Luminus sur le site de la centrale existante au Val Saint-Lambert, celle-ci étant censée être transformée de manière à fonctionner en complément de la nouvelle unité, à Liège, on s’est étonné des orientations prises et qui, pour la région liégeoise, impliquent l’ouverture de deux nouvelles centrales aussi rapprochées l’une de l’autre… L’une à Seraing, donc, et l’autre aux Awirs (Flémalle) sur le site d’Engie Electrabel. "C’est au moins une de trop !", ont clamé plusieurs conseillers MR à Liège.

Cette double construction inquiète d’autant plus du côté de Neupré qu’elles sont supposées être raccordées au poste-relais de Rotheux-Rimière ! Et on se souvient fort bien qu’Elia, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité haute tension en Belgique, avait indiqué qu’il ne serait possible, en l’état, que d’en connecter une seule…

À Neupré, on refuse que la commune soit le "futur interrupteur électrique du pays". D’où la motion déposée par le MR et votée au conseil communal (abstention d’Ecolo) contre l’ouverture de deux centrales au gaz à Seraing et Flémalle.