Avec le déconfinement qui s’annonce, les audiences du tribunal de première instance de Liège devraient reprendre dès le 18 mai, mais d’une manière inédite. En effet, alors que les salles d’audience étaient normalement totalement ouvertes au public, le nombre de personnes présentes dans la salle sera limité à maximum dix.

"Tous les dossiers fixés à partir du 18 mai seront pris", indique Damien Leboutte, procureur de division au parquet de Liège. "Les audiences vont reprendre normalement, mais seront aménagées. Nous ne fixerons que huit dossiers maximum par séance. Septante-deux heures avant l’audience, le juge contactera chaque partie intervenante dans chaque dossier et leur fixera une heure de passage."

Les personnes ne rentreront dans la salle d’audience qu’à l’heure de fixation de leur dossier.

Rôle de police

"Le but est d’éviter d’avoir plus de 10 personnes dans la salle d’audience en même temps. Nos services sont en train de faire le tri dans les dossiers qui ont été remis pendant le confinement. La fixation sera motivée par le bon sens et des critères de priorités. Ainsi, les dossiers les plus urgents seront fixés, notamment les violences conjugales et les dossiers de violence en général, mais aussi les dossiers des personnes qui ont de nombreux antécédents judiciaires. Le but est de mettre à l’audience des affaires qui incluent peu de personnes, les autres dossiers seront sans doute remis."

Le juge qui préside tiendra son rôle de police de l’audience et décidera si une ou plusieurs personnes doivent sortir de la salle. "Nous avons reçu les informations ce mardi soir et il nous faut dix jours pour citer les personnes. Les choses devraient donc revenir à la normale après ce délai." Il faut rappeler que l’entrée dans les palais de justice n’est autorisée qu’avec un masque de protection.