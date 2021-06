Liège Le règlement du parc canin est voté.

Le règlement communal relatif au nouveau parc canin, installé le long du boulevard Kleyer à Cointe, vient d’être validé par le conseil communal de Liège. Celui-ci vise globalement au respect de la propreté et de la sécurité des lieux… non sans garantir le respect du bien-être animal.

Ainsi, on constate que le nombre de chiens autorisés dans cet espace est de 50, "un nombre défini par notre vétérinaire communal", a rappelé l’échevine du Bien-être animal, Christine Defraigne. Parmi les autres règles en vigueur, citons l’accès limité de 6 h à 22 h, le fait que les chiens autorisés doivent être âgés de 3 mois minimum (identifiés et enregistrés). Dans l’enceinte du parc, il est également obligatoire que le chien porte un collier. En outre, le maître doit toujours être présent en même temps que son chien dans le parc. Dans cette zone, il est également interdit d’apporter de la nourriture (sauf biscuits d’éducation), que ce soit pour la consommation humaine ou animale. Il est aussi interdit de fumer et de boire de l’alcool.