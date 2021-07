À l’école, les enfants peuvent parfois être odieux entre eux. Au point que certains comportements peuvent être assimilés à du harcèlement. Ne nous voilons pas la face, cela a toujours existé mais les réseaux sociaux, de nos jours, ont tendance à amplifier le phénomène… D’où l’intérêt d’amener les publics à risque à poser des mots sur certaines situations et ainsi les faire réfléchir à leurs propres actes !

En fin d’année scolaire, les élèves de 6e année de l’école Jean-Marie Léonard, au Profondval, ont reçu la visite d’un policier et de l’assistante sociale chargée de l’aide aux victimes de la zone de police locale. À travers une animation en classe, il a été question du harcèlement. Pour l’aborder, l’assistante sociale s’est basée sur l’outil Situ’action de l’Openado, un service de la Province de Liège destiné aux enfants et adolescents, aux familles et aux professionnels du secteur psycho-médico-social et éducatif. Y sont décrites plusieurs situations fictives servant de point de départ à la réflexion sur et contre le harcèlement.

La situation choisie était celle d’un gamin qui ne trouve pas sa place au réfectoire, qui est brimé, bousculé. En groupes, les élèves ont été amenés à se poser des questions en fonction de la position occupée dans le scénario, à savoir auteur, victime ou témoin. " Ils se sont tous un peu reconnus, d’une manière ou d’une autre, de près ou de loin, souligne Marie-Pierre Seret, l’assistante sociale. Souvent, ce qui ressort, c’est que c’était pour rire, qu’ils ne s’en rendent pas compte."

Les élèves ont ainsi pris conscience qu’un événement du quotidien qui peut paraître anodin peut être lourd de conséquences… " Quand on est dans la répétition avec intention de nuire ou faire du mal à l’autre, on est dans le harcèlement. À voir leurs réactions, ils ont bien identifié le phénomène, qui fait manifestement partie de leur quotidien, et ont bien compris qu’ils peuvent être acteurs favorisant le changement, poursuit Marie-Pierre Seret. L’objectif est de dédramatiser quelque chose qui existe et de responsabiliser les enfants. Et leur faire comprendre que par le dialogue, par la parole, on doit aussi pouvoir régler des situations ."

Ce fut une matinée riche en échanges, qui encourage à poursuivre la démarche en proposant une telle animation dès la rentrée de septembre, en collaboration avec le centre PMS, à toutes les écoles de Flémalle (degré supérieur), tous réseaux confondus. À noter qu’il s’agit d’un outil de prévention destiné à identifier ce qu’est le harcèlement et ainsi le combattre.