Il est de plus en plus fréquent qu'un avis d'enquête publique suscite des réactions négatives au sein de la population, voire une levée de boucliers de la part de riverains désireux de protéger leur environnement et/ou leur santé... L'avis qui est apparu il y a quelques jours, sur cette route arborée menant du village des Cahottes (Flémalle) à Fontaine (Horion-Hozémont), crée un certain émoi parmi la population avoisinante. Et pour cause, cet avis d'enquête publique fait suite à la demande de permis d'urbanisme introduite par la société Fluxys en vue de procéder au déboisement et à l'abattage d'arbres "isolés à haute tige" pour la pose d'une canalisation de gaz naturel.

Plusieurs personnes, en effet, se souviennent de l'époque à laquelle ces arbres ont été plantés... C'était il y a une quarantaine d'années, selon un habitant. "J'avais 5 ans lorsqu'on a planté ces arbres avec fierté en famille et entre voisins avec l'association la source", se souvient-il.

"C'est un nouveau symbole qu'ils vont nous arracher, je les ai plantés avec beaucoup d'autres. Ils ne respectent rien et détruisent tout", relève un autre habitant.

En mars dernier, le conseil communal de Flémalle a été amené à se prononcer sur le tracé de la voirie à créer en vue de l'extension de la zone d’activité économique des Cahottes, dit Cahottes 2. Cette extension, sur environ 30 hectares, est vouée à être divisée en une trentaine de parcelles et délimitée par la rue des Cahottes, la rue Edouard Malherbe et le Chemin des Moissons. Il est prévu que cette nouvelle zone d'activité soit directement accessible à partir de l'autoroute, via la rue Edouard Malherbe.

"On n'aura plus rien de notre village, plus de nature, plus de calme... Fontaine, Horion, chaque mètre carré de verdure va faire place au béton ?", s'inquiète une autre personne.

Bref, ils sont nombreux à dénoncer l'abattage de ces arbres et à appeler à une réaction, jusqu'au 7 juin, auprès du service de l'urbanisme de la commune de Flémalle. Toute réclamation est à adresser via urbanisme@flemalle.be.