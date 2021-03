Vous aussi, vous êtes soucieux du bien-être animal ? Alors connectez-vous, ce soir, sur la page Facebook du service du bien-être animal de la Commune de Flémalle pour suivre sa conférence en ligne, Covid-19 oblige, ayant pour thème "Le printemps et nos animaux". L’objectif étant d’apporter des réponses à des questions que les citoyens peuvent se poser.

L’échevin en charge du Bien-être animal, Frédéric Vandelli, fera le point sur les actions menées depuis le début de cette année et actions en cours, notamment l’opération de stérilisation des chats errants. Une thématique d’autant plus d’actualité que des informations manifestement erronées circulent sur l’entité flémalloise… Il serait, en effet, question d’une "rafle" de chats organisée par la SRPA, dans un quartier bien précis, alors que ceux-ci ne seraient pas errants… C’est faux, selon l’échevin, qui fera le point sur la situation. "Sur cinq chats capturés, quatre n’étaient ni pucés ni stérilisés. Et le 5e l’avait été en 2017, via la SRPA, à la suite d’une demande dans le quartier, précise-t-il. Cette opération vise à réduire la prolifération des chats errants, et ce, d’abord dans l’intérêt des chats."

Nouveau règlement

Il sera aussi question du nouveau règlement général de police en matière de bien-être animal qui prévoit, notamment, de lourdes amendes en cas de maltraitance et qui définit l’utilisation des robots-tondeuses, ennemis des hérissons !

Le vétérinaire de la ville de Liège, Philippe Schutters, interviendra également pour parler, notamment, de la manière de gérer un poulailler.

Intéressé(e) ? Abonnez-vous à la page et rendez-vous ce mercredi à 20 h !