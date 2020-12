Nous l’évoquions ce mardi dans nos pages, après 30 années passées en politique (liégeoise notamment), Benoît Drèze a décidé de laisser la place à la jeunesse. En l’occurrence, c’est Julien Étienne, 26 ans, de Jupille, qui le remplacera dès janvier 2021. Alda Greoli et Michel de Lamotte ont fait un pas de côté pour que la nouvelle génération émerge…

Comme l’indique aujourd’hui Julien Étienne, c’est tôt que son engagement a débuté pour sa ville, "au sein du comité de quartier des Vergers tout d’abord", précise-t-il, "durant mes humanités à l’Institut Notre Dame de Jupille". Comité dont il devient le président à 21 ans.

Avec son bachelier en droit (Helmo) dans la poche, Julien Étienne a ensuite rapidement intégré l’équipe de Michel Firket, dont les compétences étaient les Finances, la Mobilité et le Tourisme. "J’ai ainsi pu me former aux procédures liées à la vie communale". En 2018, il figurait à la 4e place sur la liste et avait obtenu 558 voix de préférence… "Aujourd’hui, c’est un nouveau challenge qui se présente à moi en devenant conseiller communal à Liège ; je ferai tout mon possible pour remplir ce rôle de la meilleure des façons".