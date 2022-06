Ce jeudi, le gouvernement de Wallonie a approuvé l’octroi de deux subventions pour des projets commencés dans le cadre des Programmes communaux de développement rural (PCDR). Parmi eux, un était relatif à la commune de Hamoir qui bénéficiera d’une subvention de 361 000 € pour la création d’une passerelle au-dessus de l’Ourthe destinée à la mobilité douce ainsi que pour l’aménagement d’un sentier vers la gare et les différents lieux de vie du centre de Hamoir.

La création d’une liaison entre les deux rives, le RAVeL et le quartier de la gare, est apparue comme l’élément essentiel de ce développement communal. Ce projet répond à un souhait de la population de pouvoir se déplacer à pied ou à vélo et de pratiquer des loisirs doux et un tourisme durable en sécurité.

"Vivre à la campagne, c’est respecter ses particularités, mais aussi participer à développer les atouts de la ruralité, la qualité de vie et le dynamisme économique et social", explique Céline Tellier, ministre de la Ruralité.

"Je suis ravie de pouvoir soutenir les communes rurales dans cette direction et en particulier ce projet qui invitera les habitants à privilégier une mobilité douce au profit de notre environnement et de leur bien-être."