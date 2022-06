Nous arrivons à la fin de l’année scolaire et, pour bon nombre d’adolescents, l’heure du choix a sonné. Pour ce faire, les élèves qui quitteront le secondaire ont besoin d’un certain nombre d’informations pour opérer un choix d’études et dessiner ainsi leur avenir professionnel.

Dans cette optique, la Haute École de la Province de Liège propose aux rhétoriciens une série d’activités gratuites tout au long de l’année.

Le panel de ces activités vient d’être enrichi par un nouveau rendez-vous. Ainsi, le mardi 28 juin, de 18 h 30 à 19 h 45, la HEPL organise une soirée dédiée aux parents qui souhaitent aider concrètement leur adolescent dans son choix d’études pour l’enseignement supérieur.

Il s’agit d’une conférence-atelier qui présentera les éléments indispensables à mettre en pratique pour comprendre un adolescent, l’aider à choisir sa voie et l’accompagner au mieux au cours de cette étape clé.

Cette soirée abordera cinq thématiques : le vocabulaire de l’enseignement supérieur, le déroulement et les moments clés d’une année académique, faire le bon choix à l’adolescence, le rôle du parent dans le processus d’orientation et les idées reçues concernant les études supérieures, certaines filières et les métiers.

Multiples activités

Les participants auront ainsi l’opportunité d’apprendre, par exemple, ce qui se cache derrière certains termes spécifiques de l’enseignement supérieur comme unité d’enseignement (UE), activité d’apprentissage (AA), crédits ECTS, quadrimestre…

Les parents, accompagnés de leurs enfants, auront également l’occasion de poser leurs questions à la conseillère de la Haute École et d’échanger avec elle après la présentation.

Rappelons que les futurs étudiants de la HEPL peuvent participer à de multiples activités (modules, ateliers, journées d’immersion…) pour préparer au mieux et réussir leur entrée dans l’enseignement supérieur.

Toutes les informations sont à retrouver sur www.hepl.be/soireeparents.