Ce mercredi en fin de journée, une barge circulant sur la Meuse a percuté l'un des piliers de soutènement de la passerelle des conduites de gaz alimentant le site industriel de l'entreprise Liberty Steel, entre Ougrée et Tilleur. Une fois de plus, la région liégeoise est touchée par un accident aux conséquences importantes. En effet, cet incident a nécessité la fermeture de plusieurs quais tandis que l'interdiction de la navigation a été décrétée.

Ce jeudi, les responsables de Liège Métorpole, réunissant les bourgmestres des communes de l'arrondissement liégeois, ont fait savoir qu'il demandaient une intervention urgente de la Région wallonne et des entreprises concernées

Concrètement, l'étude de stabilité réalisée dans la soirée a démontré un risque imminent d’effondrement de la passerelle. La sécurité de passage sous la passerelle n’étant plus assurée, les autorités communales de Seraing et Saint-Nicolas ont ordonné la fermeture des 2 quais : en rive gauche sur la N617 reliant Liège à Huy et en rive droite, la N90 reliant Mons à Liège. L’interdiction de navigation a donc également été décrétée.

Des solutions techniques sont déjà envisagées pour le démontage de la structure et des solutions alternatives d’approvisionnement sont étudiées par l’entreprise.

Néanmoins, l’impact de cet accident est grave pour la région liégeoise et ce, à plusieurs niveaux :

Mobilité : couplé au chantier déjà en cours à Sclessin et à l’entrée nord de Liège, ce nouvel incident a déjà un impact considérable sur la mobilité en région liégeoise. Les déviations mises en place vont également entraîner d’importantes perturbations pour les riverains de cette zone.

Economique : c’est le cœur industriel de Liège qui est touché et qui va compliquer / interdire l’accès aux usines et aux installations portuaires installées dans le périmètre.

Fluvial : Le Port de Liège, 3ème port intérieur d’Europe est particulièrement touché à travers la zone portuaire de Renory mais c’est également tout le trafic fluvial du bassin wallon entre Liège et Namur qui est impacté.

"Au vu de la gravité de la situation tant d’un point de vue de sécurité publique, que d’impact environnemental et économique, Liège-Métropole demande à ce que les entreprises concernées et la Région wallonne prennent des mesures immédiates pour rétablir au plus vite la sécurité de passage tant en voiries que sur la Meuse".