Il y a plus d’un mois, la vallée de l’Ourthe connaissait une inondation historique, atteignant 50 cm de plus qu’en 1926. Rien qu’à Hamoir, plus de 400 maisons ont subi des dégâts, mais aussi les infrastructures publiques, qu’elles soient communales ou régionales. Des années seront nécessaires pour remettre tout en état. La commune a déjà dû débourser 200 000 euros pour évacuer ses déchets. Il en faudra beaucoup plus pour réparer son camping, son hall omnisports, ses cinq terrains de tennis, ses trottoirs, voiries, haies et clôtures dévastées…

“Les eaux ont dévalé des villages suite aux quantités de pluies astronomiques”, commente le bourgmestre de Hamoir Patrick Lecerf. “Les eaux sont descendues dans les ruisseaux qui ont fait déborder l’Ourthe à Comblain-la-Tour”. Des quantités qu’aucun cours d’eau n’aurait pu retenir, selon lui. Si ce qu’a connu la vallée de la Vesdre est incomparable, “un raz-de-marée avec des dégâts d’une autre ampleur”, dans la vallée de l’Ourthe, “l’inondation était inévitable car, d’une part, nos sols sont incapables d’absorber la quantité exceptionnelle d’eau tombée du ciel et, d’autre part, nous ne disposons pas d’outils de régulation qui permettraient de limiter ou retarder l’impact de ces pluies. Clairement, le barrage de Nisramont n’a pas cette vocation.”

Quoi demain ?

Si la phase de crise est passée, la phase de reconstruction démarre. “Nous gérons la situation au mieux avec l’équipe pour aider les sinistrés et obtenir les aides nécessaires”.

Mais pour le bourgmestre, une question importante se pose : “quoi demain ?”. “Est-ce qu’on va raser les fonds de vallée ? Allons-nous interdire aux sinistrés de réparer leur maison, aux restaurants de rouvrir leur commerce ? Allons-nous supprimer tous les campings des bords de la rivière ? Allons-nous délocaliser tous les terrains de tennis, de football… sur les hauteurs de nos villages ? Et comment continuer à développer l’habitat dans nos communes ?”

À ces questions, le mayeur pense plutôt que le mot d’ordre devra être de reconstruire autrement, “avec des normes plus contraignantes”. “Nous devons être créatifs. Les hommes se sont regroupés en bord de rivière depuis la nuit des temps. Aujourd’hui, la Région wallonne est face à ses responsabilités”. Elle doit selon lui réfléchir à la problématique des zones inondables. “Elle a très vite oublié les inondations de 93 et de tenir compte de la problématique lors de la réalisation du nouveau décret sur l’aménagement du territoire et l’urbanisme CODT”. Pour Patrick Lecerf, la Région wallonne doit modifier les plans de secteurs qui définissent les zones d’habitat, agricoles, forestières, de loisirs… “là où c’est nécessaire ou modifier leur caractère contraignant au cas par cas, car une commune n’est pas l’autre”.

Il faudrait ainsi “déclasser les terrains toujours affectés à de l’habitation où il est déraisonnable de construire, où le courant est fort, car il y a danger pour les biens et les hommes”, et rendre aux communes de nouveaux terrains bâtissables. Mais aussi “donner un cadre aux futures constructions qui seront acceptées en zone inondable : avoir un vide ventilé, une structure sur pilotis, ne pas avoir de citerne à mazout…”

La commune s’est déjà lancée avec l’aide de l’ULiège dans un projet de construction de 38 maisons sur vide ventilé, à côté de la gare et du Ravel en zone inondable. “La nature a envoyé un signal d’alarme, le moment est venu de faire de la belle politique.”