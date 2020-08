Sous l’impulsion de Madame Christine Defraigne, Première Echevine de la Ville de Liège en charge de l’Urbanisme

Le dossier de rénovation de la rue Neuvice 39-41 vient de passer une étape importante a indiqué la Ville de Liège. En effet, le Collège communal vient d’octroyer le permis d’urbanisme pour la demande de rénovation de la façade commerciale accompagnée d’une création d’un logement, "ce qui améliore la situation existante".

"Cette rue est une des rares à avoir conservé une cohérence dans sa structure et typologie depuis ses origines médiévales (en particulier de la fin du 17e et du 18e siècles)", précise l'échevine de l'Urbanisme Christine Defraigne. "La Ville de Liège est très attentive à la protection de ce patrimoine dès lors, de telles rénovations sont essentielles pour maintenir une cohésion et une protection toute particulière". Les façades des deux maisons en question datent du 18e et sont pastillées à l'inventaire régional, ce qui signifie qu'elles méritent une attention particulière précise-t-on encore à l'échevinat du Patrimoine. Les travaux proposés au niveau du rez-de-chaussée respectent la proportionnalité de la façade d'origine. Le projet permet également de réaffecter les étages de ce bâtiment en un logement.

"Après l’Hôtel Neuvice, cette rénovation est un un atout pour cette rue qui se métamorphose tout en gardant son charme d’antan".