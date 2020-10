L’opération Renov’Energie menée à Anthisnes, Clavier, Marchin, Modave, Nandrin, Ouffet et Tinlot mobilise de plus en plus de candidats rénovateurs. C'est ainsi qu'en seulement deux ans, 114 propriétaires de logements se sont inscrits et sont accompagnés personnellement et gratuitement pour concrétiser leur projet. Motivés par des primes avantageuses et des déductions fiscales, les 43 premiers propriétaires ont déjà investi plus d’un million d’euros.



Selon le Plan Climat du Condroz, plus de 30% des émissions de CO2 du territoire sont liés au logement. Améliorer l’efficacité énergétique des logements est donc un levier jugé essentiel de lutte contre les changements climatiques. D’autre part, cela participe au développement d’entreprises locales et d’emplois non localisables.



Pour autant, le chemin menant à des travaux réussis est parsemé d’embûches. C’est d'ailleurs la raison de l’opération Renov’Energie qui apporte des réponses voulues claires, chiffrées et personnalisées aux différentes étapes d’une rénovation énergétique: combien ça coûte, combien ça rapporte, comment faire?



Une troisième saison de l'opération Renov'Energie



Des témoignages et d'autres informations utiles à ce sujet sont disponibles via le site Internet du projet à l'adresse www.RenovEnergie.be.

Pour atteindre deux millions d'euros d’investissement dans la rénovation énergétique des logements, l’opération est relancée pour une troisième saison, avec des séances d’information prévues à 20h, le 16/11 à Marchin (Maison des Solidarités, Place Belle-Maison, 14), le 17/11 en visioconférence, le 18/11 à Nandrin (salle Saint-Séverin, rue d’Engihoul, 17), le 19/11 à Clavier (Salle La Grange, rue du Centre,21). L'inscription est obligatoire via energie@galcondruses.be car il y a un nombre limité de places.

A noter que des primes complémentaires sont disponibles dans certaines communes. Menée par le GAL Pays des Condruses avec l’appui de la Coopérative Corenove, l’opération Renov’Energie est financée par l’Europe, la Wallonie et les communes du territoire concerné.