Michel Piquois a perdu son fils il y a deux ans. Une perte immense qui le fait encore énormément souffrir aujourd’hui… Avec son épouse, ils ont pris l’habitude d’aller se recueillir sur sa tombe chaque semaine. Un samedi, alors qu’il se rendait au cimetière de la Bergerie, à Seraing, il n’a pas pu y accéder car les grilles étaient fermées. Et pour cause, alors au tout début des mesures gouvernementales visant à lutter contre la propagation du coronavirus, les autorités sérésiennes avaient décidé, au même titre que les infrastructures publiques, de fermer l’ensemble des cimetières.

Ce jour-là, le Sérésien a donc rebroussé chemin pour rentrer chez lui. C’est alors qu’il a assisté à un va-et-vient de voitures au lieu-dit la mare aux Joncs…

"Il y avait beaucoup de voitures, des gens qui entraient et sortaient du bois, des gens qui s’étiraient et d’autres qui discutaient. Il y avait même une file de personnes à la camionnette du marchand de glaces… Et moi, on m’empêchait de me rendre, seul, sur la tombe de mon fils alors qu’il n’y a quasiment personne d’autre que moi à chaque fois que j’y vais… Franchement, je ne comprenais pas du tout le raisonnement ", raconte-t-il.

Ouvrir un ou deux jour(s)

Il s’est alors renseigné et on lui a expliqué que cette décision avait notamment été prise pour la sécurité des ouvriers. "Depuis lors, des panneaux ont été placés à la mare aux Joncs pour y interdire le stationnement, les barbecues ont été barricadés et il est vrai que le jour où je suis allé faire une longue balade à pied, je n’y ai vu presque personne. J’ai fini par relativiser à force d’entendre que les cas et décès ne cessaient d’augmenter et en voyant les mesures très strictes appliquées aux familles qui perdent un proche ", confie-t-il.

Mais sa douleur a repris le dessus lorsqu’il a appris que la fermeture des cimetières n’était pas d’application dans toutes les communes… Pour Michel, se rendre chaque semaine sur la tombe de son fils lui permet de mieux vivre son absence… "Je lui parle, je lui raconte ce qui s’est passé et cela me soulage ", ajoute Michel, très affecté.

"Pour le bien-être des gens, a-t-on dit, on a décidé de rouvrir les magasins de bricolage et pépinières et on a assisté à un raz de marée de gens, comme ce fut le cas au niveau des grandes surfaces au début du confinement mais moi, je ne peux pas aller seul me recueillir sur la tombe de mon fils. Cela me rend littéralement malade !"

Convaincu qu’il n’est pas le seul à éprouver un tel mal-être vis-à-vis de la fermeture des cimetières, le Sérésien sollicite un assouplissement de la mesure, par exemple, en ouvrant un jour ou deux…

"Bien sûr, s’il devait y avoir une inhumation au moment où j’arrive, je reporterais ma visite. Mais de grâce, un peu d’humanité s’il vous plaît ! "